Наумова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1972
Отец: Наумов Виктор
Мать: Цой Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.1992
Дочь: Смарыгина Александра Викторовна
Отец ребёнка: Черныш Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черныш Виктор Васильевич