Наумова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1972

Отец: Наумов Виктор

Мать: Цой Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1992

Дочь: Смарыгина Александра Викторовна

Отец ребёнка: Черныш Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черныш Виктор Васильевич

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