Саяпова (Краева) Гузель Ганифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпова (Краева) Гузель Ганифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Краева Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Краев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Артур Анатольевич

Отец ребёнка: Краев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Краев Анатолий Петрович

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