Саяпова (Краева) Гузель Ганифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Краева Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Краев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краев Анатолий Петрович