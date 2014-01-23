Борисов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1958

Дата смерти

23.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
25.01.1984

Дочь: Борисова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.01.2014
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