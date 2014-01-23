Борисов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1958
Дата смерти23.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
25.01.1984
Дочь: Борисова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.01.2014