Молоносова Елена Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоносова Елена Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молоносов Викул

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешуков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лешукова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лешукова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лешукова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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