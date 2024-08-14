Молоносова Елена Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молоносов Викул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лешуков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лешукова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лешукова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лешукова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно