Тюрин Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Алексей Антонович

Тюрин Алексей Антонович

avatar

Место рождения

Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тюрин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина ?

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тюрин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина ?

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Флегонт Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина ?

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Тюрина ?

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина ?

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Место жительства
Неизвестно
Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Смерть
09.09.1890
Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
вотчина графини Наталии Павловны Зубовой
Похороны
Неизвестно
Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close