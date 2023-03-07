Тюрин Алексей Антонович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти09.09.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Тюрина ?
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Тюрина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1890
вотчина графини Наталии Павловны Зубовой
Похороны
Неизвестно