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Гуляев Николай Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гуляев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Елизавета

Смерть
1944
пропал безвести , в с 25.07.44 г. ранен под Каунас и августе 1944 находился в госпитале
Похороны
Неизвестно
пропал безвести , в с 25.07.44 г. ранен под Каунас
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