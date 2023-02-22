Гуляев Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гуляев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуляева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуляева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Елизавета
Смерть
1944
пропал безвести , в с 25.07.44 г. ранен под Каунас и августе 1944 находился в госпитале
Похороны
Неизвестно
пропал безвести , в с 25.07.44 г. ранен под Каунас