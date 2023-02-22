пропал безвести , в с 25.07.44 г. ранен под Каунас

пропал безвести , в с 25.07.44 г. ранен под Каунас и августе 1944 находился в госпитале

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