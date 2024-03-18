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Молчанов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Анна Иванова

Рождение ребёнка
14.10.1939

Сын: Молчанов Михаил Михаилович

Мать ребёнка: Молчанова Анна Иванова

Рождение ребёнка
03.11.1941

Дочь: Молчанова Зинаида Михаиловна

Мать ребёнка: Молчанова Анна Иванова

Рождение ребёнка
21.06.1944

Дочь: Коростелёва Лидия Михаиловна

Мать ребёнка: Молчанова Анна Иванова

Смерть
1945

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