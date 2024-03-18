Молчанов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Анна Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1939
Сын: Молчанов Михаил Михаилович
Мать ребёнка: Молчанова Анна Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1941
Дочь: Молчанова Зинаида Михаиловна
Мать ребёнка: Молчанова Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.06.1944
Дочь: Коростелёва Лидия Михаиловна
Мать ребёнка: Молчанова Анна Иванова
Смерть
1945