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Супонин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.09.1918

Дата смерти

08.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Образование
По 1936
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
школа ФЗУ
Образование
С 1936 по 1938
Томский государственный университет
Образование
С 1938 по 1939
Томский мукомольно-элеваторный институт
Образование
По 1940
Октябрьский аэроклуб г. Москвы
Работа или профессия
С ?.07.1941 по ?.11.1941
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
лётчик-инструктор | Должность: лётчик-инструктор 5-я военная авиационная школа первоначального обучения лётчиков
Образование
По ?.07.1941
Энгельсская военная авиационная школа лётчиков
Работа или профессия
С ?.12.1941 по ?.04.1942
лётчик | Должность: лётчик 710 ночной бомбардировочный авиационный полк
Работа или профессия
С ?.04.1942 по ?.05.1944
лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи | Должность: лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 707 бомбардировочный авиационный полк
Работа или профессия
С ?.08.1944 по ?.03.1945
командир авиаэскадрильи | Должность: командир авиаэскадрильи 707 штурмовой авиационный полк
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Военно-воздушная академия
преподаватель истории войск и военного искусства | Должность: преподаватель истории войск и военного искусства заочный факультет
Образование
По 1949
Военно-воздушная академия
Работа или профессия
С 1951 по 1952
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
преподаватель кафедры бомбардировочной авиации | Должность: преподаватель кафедры бомбардировочной авиации Военно-воздушная академия
Работа или профессия
С 1952 по 1956
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
заместитель начальника кафедры штурмовой авиации | Должность: заместитель начальника кафедры штурмовой авиации Военно-воздушная академия
Работа или профессия
С 1956 по 1958
старший офицер | Должность: старший офицер Оперативное управление Главного штаба ВВС
Работа или профессия
С 1960 по 1962
начальник оперативного отдела | Должность: начальник оперативного отдела штаб ВВС Сибирского военного округа
Образование
По 1960
Военная академия генштаба
Работа или профессия
С 1962
старший офицер оперативного отдела | Должность: старший офицер оперативного отдела штаб ВВС Сибирского военного округа
Работа или профессия
С 1964 по 1969
помощник начальника по специальным вопросам | Должность: помощник начальника по специальным вопросам Оперативное управление Штаба Дальней авиации
Работа или профессия
С 1969 по 1972
старший преподаватель кафедры оперативного искусства ВВС | Должность: старший преподаватель кафедры оперативного искусства ВВС Военная академия Генштаба
Работа или профессия
С ?.04.1972 по ?.03.1982
Москва, город федерального значения Москва
заместитель директора по научной работе | Должность: заместитель директора по научной работе Мемориальный музей космонавтики
Работа или профессия
С ?.03.1982 по ?.06.1982
Мемориальный музей космонавтики
старший научный сотрудник | Должность: старший научный сотрудник Мемориальный музей космонавтики
Работа или профессия
С ?.06.1982
Мемориальный музей космонавтики
старший инженер по эксплуатации оборудования | Должность: старший инженер по эксплуатации оборудования
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Супонина Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Супонина Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супонина Людмила Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
старший инженер по эксплуатации оборудования
Смерть
08.06.1984
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище, Москва
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