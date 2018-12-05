Гущин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гущин Андрей
Мать: Гущина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Валентина
Смерть
05.12.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область