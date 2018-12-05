Гущин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гущин Андрей

Мать: Гущина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Валентина

Смерть
05.12.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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