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Луговской Марк Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луговской Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Луговской Стефан Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ермоленко Варвара Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Климова Анисия Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговской Афанасий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговской Иван Маркович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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