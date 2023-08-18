Луговской Марк Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луговской Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Луговской Стефан Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ермоленко Варвара Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Климова Анисия Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговской Афанасий Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно