Кущанова Рахат Исхак кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кущанова Рахат Исхак кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1937

Дата смерти

08.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937

Отец: Юсубалиев Исхак

Мать: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы

Рождение ребёнка
?.11.1969

Сын: Кущанов Жумажан Журхабай улы

Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кущанов Еламан

Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кущанов Кахарман Журхабай улы

Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кущанов Рулан Журкабай улы

Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кущанов Журкабай Нургали улы

Смерть
08.01.2008
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