Кущанова Рахат Исхак кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1937
Дата смерти08.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937
Отец: Юсубалиев Исхак
Рождение ребёнка
?.11.1969
Сын: Кущанов Жумажан Журхабай улы
Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кущанов Еламан
Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кущанов Кахарман Журхабай улы
Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кущанов Рулан Журкабай улы
Отец ребёнка: Кущанов Журкабай Нургали улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2008