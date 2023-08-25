дехин геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дехин геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дехин иван

Мать: ?

Смерть
1978
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