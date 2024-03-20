Митькина (Митькина) Ксения
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., Спасский уезд, с. Н. Пустынь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия, Рязанская губ., Спасский уезд, с. Н. Пустынь
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лобанова Наталия
Отец ребёнка: Митькин Иван
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
1911
Сын: Митькин Андрей
Отец ребёнка: Митькин Иван
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Иван
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Иван
Россия, Одесса
Смерть
Неизвестно
Россия, Одесса