Митькина (Митькина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Митькина) Ксения

Место рождения

Россия, Рязанская губ., Спасский уезд, с. Н. Пустынь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Рязанская губ., Спасский уезд, с. Н. Пустынь
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лобанова Наталия

Отец ребёнка: Митькин Иван

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
1911

Сын: Митькин Андрей

Отец ребёнка: Митькин Иван

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Иван

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Иван

Россия, Одесса
Смерть
Неизвестно
Россия, Одесса
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