Пурилкин Семен Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти12.02.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Пурилкин Василий Семенович
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1833 ст.