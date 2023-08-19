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Пурилкин Семен Николаевич

Место рождения

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

12.02.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Пурилкин Николай Степанович

Мать: Пурилкина Прасковья Ефремовна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Пурилкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Дарья

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Дарья

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Пурилкин Василий Семенович

Мать ребёнка: Дарья

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
12.02.1833 ст.
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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