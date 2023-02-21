Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев

Новая, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Агафонов Федор Васильев

Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев

Рождение ребёнка
1901

Сын: Агафонов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Павел Васильев

Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Василий Фаддеев

Смерть
Неизвестно
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