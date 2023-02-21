Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев
Новая, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Агафонов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агафонов Василий Фаддеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно