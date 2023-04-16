Иванов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Иванович

Иванов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1954

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1954

Отец: Иванов Иван Антонович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close