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Бобров Харлампий Осипов

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Место рождения

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бобров Осип Тихонов

Мать: не указана

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бобров Петр Харлампиев

Мать ребёнка: Боброва Параскева Зиновьева

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бобров Иван Харлампиев

Мать ребёнка: Боброва Параскева Зиновьева

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Параскева Зиновьева

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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