Бобров Харлампий Осипов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Бобров Осип Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Боброва Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Боброва Параскева Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год