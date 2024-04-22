Краснов (Титов) Павел Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Титов) Павел Ларионов

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.01.1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1808

Отец: Краснов (титов) Ларион Фёдоров

Мать: Анна Иванова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.02.1832

Жена: Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
26.12.1832

Сын: Краснов (титов) Иван Павлов

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Краснов (титов) Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1847

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов (титов) Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1855
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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