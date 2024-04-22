Краснов (Титов) Павел Ларионов
Место рождения
Дата рождения16.01.1808
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1808
Отец: Краснов (титов) Ларион Фёдоров
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
07.02.1832
Жена: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
26.12.1832
Сын: Краснов (титов) Иван Павлов
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра Павлова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
19.05.1847
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов (титов) Александр Павлович
Смерть
1855