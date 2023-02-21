Яковенко Дарья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.
Дочь: Яковенко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Яковенко Василий Федотович
Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.
Дочь: Яковенко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Яковенко Василий Федотович
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно