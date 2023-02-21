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Яковенко Дарья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Дочь: Яковенко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яковенко Василий Федотович

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.

Дочь: Яковенко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Яковенко Василий Федотович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Василий Федотович

Смерть
Неизвестно
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