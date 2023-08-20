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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марнов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)
Бракосочетание
Неизвестно