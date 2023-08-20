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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марнов Иван Степанович

Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марнов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марнов Федор Степанович

Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Марнов Степан (Стефан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марнов Степан (Стефан)

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