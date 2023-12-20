Чирков Валентин Яковлевич
мужской, родился Неизвестно
ОтецЧирков Яков Ильич1903 г.р.
МатьЧиркова Мария ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Алевтина МаркеловнаНеизвестно г.р.
Дети
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чирков Яков Ильич
Мать: Чиркова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентиновна
Мать ребёнка: Алевтина Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентиновна
Мать ребёнка: Алевтина Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алевтина Маркеловна