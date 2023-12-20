Чирков Валентин Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Чирков Валентин Яковлевич

Автор
ЕЛ
Лисовская Е.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Чирков Яков Ильич1903 г.р.
Мать
Чиркова Мария ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Алевтина МаркеловнаНеизвестно г.р.
Дети
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
ВалентиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чирков Яков Ильич

Мать: Чиркова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентиновна

Мать ребёнка: Алевтина Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентиновна

Мать ребёнка: Алевтина Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алевтина Маркеловна

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