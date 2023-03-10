Перминова (Сеникова) Стефаниида Кононовна
Место рожденияоборочный стан Молотниковская волость
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1726
Отец: Сеников Конон
Мать: не указана
оборочный стан Молотниковская волость
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Устиния Петровна
Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Щербинина Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно