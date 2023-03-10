Перминова (Сеникова) Стефаниида Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Сеникова) Стефаниида Кононовна

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Место рождения

оборочный стан Молотниковская волость

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Сеников Конон

Мать: не указана

оборочный стан Молотниковская волость
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Устиния Петровна

Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Перминов Федор Петрович

Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Щербинина Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Перминов Антон Петрович

Отец ребёнка: Перминов Петр Иванович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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