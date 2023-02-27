(Рогозина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Рогозин Ефрем

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Рогозин Ефрем

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рогозин Григорий

Отец ребёнка: Рогозин Ефрем

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Рогозин Ефрем

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рогозин Ефрем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Ефрем

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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