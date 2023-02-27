(Рогозина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Рогозин Ефрем
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Рогозин Ефрем
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рогозин Григорий
Отец ребёнка: Рогозин Ефрем
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Рогозин Ефрем
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогозин Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Ефрем
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно