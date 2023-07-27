Демидов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Александр Александрович

Демидов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1842

Отец: Демидов Александр Васильевич

Мать: Сущева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
После 1862

Сын: Демидов Николай (?) Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1863

Сын: Демидов Владимир (?) Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1864

Сын: Демидов Сергей (?) Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close