Демидов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1842
Рождение ребёнка
После 1862
Сын: Демидов Николай (?) Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1863
Сын: Демидов Владимир (?) Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1864
Сын: Демидов Сергей (?) Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно