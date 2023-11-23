Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Кондратьев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Семён Никитин

Отец ребёнка: Никита Кондратьев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павел Никитин

Отец ребёнка: Никита Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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