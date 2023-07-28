Laane Hindrik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laane Hindrik

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1870

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870

Отец: Laane Adam

Мать: Laane Matle

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