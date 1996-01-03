Иванов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1940

Дата смерти

03.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1940

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина

Смерть
03.01.1996
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