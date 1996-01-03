Иванов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1940
Дата смерти03.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1940
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Валентина
Смерть
03.01.1996