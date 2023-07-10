Емельянова Агрипина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Агрипина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
12.12.1897 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Василий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Ивотской фабрики
Смерть
01.04.1918
Причина смерти: чахотка
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