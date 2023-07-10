Емельянова Агрипина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
12.12.1897 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Ивотской фабрики
Смерть
01.04.1918
Причина смерти: чахотка