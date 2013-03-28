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Козыренко Владимир Анатольевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.08.1965

Дата смерти

28.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965

Отец: Козыренко Анатолий Федорович

Мать: Галина Павловна

Россия
Бракосочетание
01.11.1986

Жена: скрыто настройками приватности

г. Ставрополь
Рождение ребёнка
01.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Развод
01.02.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2013
Россия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Ставрополь
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