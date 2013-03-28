Козыренко Владимир Анатольевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.08.1965
Дата смерти28.03.2013
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965
Отец: Козыренко Анатолий Федорович
Мать: Галина Павловна
Россия
Бракосочетание
01.11.1986
Жена: скрыто настройками приватности
г. Ставрополь
Рождение ребёнка
01.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Развод
01.02.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2013
Россия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Ставрополь