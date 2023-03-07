Савенков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савенкова Юлия Сергеевна
Рождение
26.07.1962
Отец: Савенков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
22.07.2016
Жена: Савенкова Юлия Сергеевна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область