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Савенков Андрей Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.07.1962

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савенкова Юлия Сергеевна

Рождение
26.07.1962

Отец: Савенков Иван Иванович

Мать: Савенкова Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.07.2016

Жена: Савенкова Юлия Сергеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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