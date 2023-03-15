Лаптев Матвей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Матвей Максимович

Лаптев Матвей Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: Лаптев Максим

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close