Корзюк Антон Петрович
Место рожденияБелорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево
Дата рождения20.01.1900
Дата смерти30.10.1972
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1900
Белорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.07.1931
Мать ребёнка: ?
Иркутская обл. Усольский р-н с. Николаевка
Смерть
30.10.1972