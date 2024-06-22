Корзюк Антон Петрович 20.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк Антон Петрович

Место рождения

Белорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево

Дата рождения

20.01.1900

Дата смерти

30.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1900

Отец: Корзюк Петр Евстафьевич

Мать: Корзюк Стефанида Денисовна

Белорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
05.07.1931

Сын: Корзюк Василий Антонович

Мать ребёнка: ?

Иркутская обл. Усольский р-н с. Николаевка
Смерть
30.10.1972

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