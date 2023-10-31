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Сухачев Алексей Юрьевич
Сухачев Алексей Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1972
Пол
Мужской
Отец
Сухачев Юрий Владимирович
Мать
Красуская Татьяна Олеговна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1972
Отец:
Сухачев Юрий Владимирович
Мать:
Красуская Татьяна Олеговна
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