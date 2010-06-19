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Игушин Илья Сергеевич
Игушин Илья Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Игушин Сергей Валерьевич
1980 г.р.
Мать
Игушина Светлана Ринатовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2010
Отец:
Игушин Сергей Валерьевич
Мать:
Игушина Светлана Ринатовна
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