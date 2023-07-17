Андрианов Алексадр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Андрианов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Светухина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Андрианова Мария Трофимовна
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 11.12.1960
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Андрианова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Александр Александрович
Мать ребёнка: Андрианова Мария Трофимовна
Смерть
Неизвестно