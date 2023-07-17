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Андрианов Алексадр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Андрианов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Светухина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Андрианова Мария Трофимовна

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 11.12.1960

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Андрианова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Александр Александрович

Мать ребёнка: Андрианова Мария Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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