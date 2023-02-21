Челеби Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.
Дочь: Челеби Александра Николаевна
Мать ребёнка: Челеби Деспина Константиновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазара Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно