Челеби Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челеби Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.

Дочь: Челеби Александра Николаевна

Мать ребёнка: Челеби Деспина Константиновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазара Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челеби Деспина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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