Елистратова Анна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1947
Дата смерти11.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1967
Дочь: Сухова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Елистратов Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1973
Сын: Елистратов Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Елистратов Виктор Филиппович
Смерть
11.01.2014