Елистратова Анна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Анна Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1947

Дата смерти

11.01.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1967

Дочь: Сухова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Елистратов Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
10.04.1973

Сын: Елистратов Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Елистратов Виктор Филиппович

Смерть
11.01.2014
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