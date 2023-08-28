Крушинская Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрушинская Авдотья

Крушинская Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Крушинский Фёдор Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Анисья Фёдорова

Отец ребёнка: Крушинский Фёдор Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Крушинский Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Крушинский Фёдор Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close