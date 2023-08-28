Крушинская Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Крушинский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Анисья Фёдорова
Отец ребёнка: Крушинский Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно