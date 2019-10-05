Мартынов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.11.1968
Дата смерти05.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1968
Рождение ребёнка
04.10.1991
Сын: Мартынов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Мартынова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
07.10.2004
Дочь: Мартынова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Мартынова Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2019