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Мартынов Андрей Владимирович

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Место рождения

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.11.1968

Дата смерти

05.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1968

Отец: Мартынов Владимир Николаевич

Мать: Мартынова Галина Григорьевна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1991

Сын: Мартынов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Мартынова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
07.10.2004

Дочь: Мартынова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Ольга Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Мартынова Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Наталья Борисовна

Смерть
05.10.2019
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
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