Сеткина Марфа Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1910
Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Сеткин Александр Стафанович
Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1914
Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Займище Малое, Семеновская волость, Кинешемский уезд
д. Займище, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно