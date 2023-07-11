Сеткина Марфа Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеткина Марфа Исаевна

Сеткина Марфа Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Сеткин Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Сеткин Александр Стафанович

Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1914

Сын: Сеткин Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Сеткин Стефан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеткин Стефан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Займище Малое, Семеновская волость, Кинешемский уезд
д. Займище, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close