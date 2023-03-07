Ксенофонтов Александр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтов Александр Кузьмич

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Место рождения

Абди, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1910

Дата смерти

13.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Абди, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.03.1940
Ленинградская обл.
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