Галимов Риза Вильсорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимов Риза Вильсорович

Галимов Риза Вильсорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галимов Вильсор Хусниярович

Мать: Галимова Лилия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close