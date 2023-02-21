Полянкин Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянкин Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянкина Инна Вениаминовна

Мать ребёнка: Огальцева Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огальцева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянкина Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Огальцева Зинаида Николаевна

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