Ходенёв Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1971
Сын: Ходенев Александр Павлович
Мать ребёнка: Ходенёва Мария Алексеевна
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра