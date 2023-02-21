Ходенёв Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходенёв Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1971

Сын: Ходенев Александр Павлович

Мать ребёнка: Ходенёва Мария Алексеевна

Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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