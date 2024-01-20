Васильев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася

Мать ребёнка: (Савиных) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Мать ребёнка: (Савиных) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей

Мать ребёнка: (Савиных) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савиных) Валентина Владимировна

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