Васильев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася
Мать ребёнка: (Савиных) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катя
Мать ребёнка: (Савиных) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей
Мать ребёнка: (Савиных) Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно