Гильманов Хусаин хх
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1900
Мать ребёнка: Сулейманова Маулида Валиахметовна
Рождение
11.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Сын: Гильманов Роберт Хусаинович
Мать ребёнка: Сулейманова Маулида Валиахметовна
Смерть
Неизвестно