Гильманов Хусаин хх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманов Хусаин хх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1900

Сын: Гильманов хх Хусаинович

Мать ребёнка: Сулейманова Маулида Валиахметовна

Рождение
11.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Маулида Валиахметовна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Гильманов Роберт Хусаинович

Мать ребёнка: Сулейманова Маулида Валиахметовна

Смерть
Неизвестно

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