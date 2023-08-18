Кривко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кривко Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Шевцова Валентина Васильевна
Родился Германия Лейпциг. Не женился
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кривко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шевцова Валентина Васильевна
не женился
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кривко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шевцова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно