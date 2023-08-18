Кривко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кривко Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Шевцова Валентина Васильевна

Родился Германия Лейпциг. Не женился
Рождение ребёнка
1950

Сын: Кривко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шевцова Валентина Васильевна

не женился
Рождение ребёнка
1953

Сын: Кривко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шевцова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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