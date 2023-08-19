Моргун (Маширо) Клеопатра Степановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1891
Дата смерти27.03.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891
Рождение ребёнка
18.11.1912
Дочь: Моргун Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Рождение ребёнка
12.02.1913
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Рождение ребёнка
28.03.1916
Сын: Моргун Иван Павлович
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Рождение ребёнка
19.10.1924
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Рождение ребёнка
20.11.1926
Дочь: Моргун Надежда Павловна
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1981