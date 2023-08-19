Моргун (Маширо) Клеопатра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун (Маширо) Клеопатра Степановна

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Место рождения

Гуляйполе, Дніпропетровська область

Дата рождения

04.11.1891

Дата смерти

27.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891

Отец: Маширо Степан Епифанович

Мать: Маширо Просковья Даниловнв

Гуляйполе, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.11.1912

Дочь: Моргун Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Рождение ребёнка
12.02.1913

Сын: Моргун Алексей Павлович

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Рождение ребёнка
28.03.1916

Сын: Моргун Иван Павлович

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Моргун Василий Павлович

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Рождение ребёнка
19.10.1924

Сын: Моргун Николай Павлович

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Рождение ребёнка
20.11.1926

Дочь: Моргун Надежда Павловна

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Моргун Владимир Павлович

Отец ребёнка: Моргун Павел Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргун Павел Калинович

Смерть
27.03.1981
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