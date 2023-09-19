Зотова Александра Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нартов Мартемьян Петрович
Мать: Нартова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Зотов Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуц Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крошина Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Зотов Юрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно