Зотова Александра Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотова Александра Мартемьяновна

Зотова Александра Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нартов Мартемьян Петрович

Мать: Нартова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Зотов Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуц Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крошина Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Зотов Юрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.