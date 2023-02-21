Кучерявая Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявая Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: Гвардионова Харитина Трофимовна

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